Scuola: Asilo Centro Rivoli, Civica Benemerenza per 170 anni

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Nel difficile anno del Covid, all'Asilo Infantile Centro di Rivoli, alle porte di Torino è arrivato un importante riconoscimento, la Civica Benemerenza per i suoi 170 anni di storia.

Dal suo primo anno di apertura, il 1850 durante il Regno di Vittorio Emanuele II che nel 1852 lo eresse in Ente Morale, l'Asilo, oggi Scuola Materna Paritaria con Nido integrato, ha ospitato ininterrottamente i bambini del territorio. Durante la Grande Guerra anche i i figli dei soldati in guerra e durante la seconda guerra mondiale non cessò mai la sua attività, nonostante i danni subiti dai bombardamenti. "In questo anno così difficile - dice il presidente Umberto Diamante - compiamo 170 anni, un traguardo storico raggiunto grazie a tutte quelle persone che nell'evolversi della nostra lunga storia, hanno sempre avuto a cuore i bambini, primario obiettivo del nostro operato. Un grazie particolare va a tutti loro e a tutto il personale docente ed ausiliario che porta avanti le attività in quella che è una delle istituzioni scolastiche più storiche del territorio". (ANSA).