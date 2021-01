Pirlo "dopo Fiorentina confronto, pronti a ripartire"

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - "In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina, era stata completamente sbagliata: non potevamo finire così il 2020. C'è stata bella riunione, abbiamo discusso degli obiettivi futuri: è stato un confronto produttivo, ora vogliamo ripartire al meglio": queste le parole del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Ho ritrovato bene la squadra, l'ho vista vogliosa di riscattarsi dall'ultima sconfitta - ha aggiunto ai microfoni di Juventus Tv - e ora partiamo per ricominciare bene il campionato". (ANSA).