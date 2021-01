Monolite d'acciaio di 3 metri trovato in vigneto monferrino

(ANSA) - SALA MONFERRATO (ALESSANDRIA), 02 GEN - Un monolite d'acciaio alto più di tre metri è comparso in mezzo alle vigne del Monferrato. La foto è del produttore di vini Marco Botto, che racconta di averlo trovato improvvisamente nella neve dopo la notte di Capodanno. Si trova a Sala Monferrato (Alessandria) in una zona accessibile dalla strada.

L'opera è simile a quella trovata nel deserto dello Utah a novembre 2020 e ad altre comparse da quel momento in giro per il mondo; è l'idea di un collettivo di artisti, il The Most Famous Artist. (ANSA).