Fiale consegnate a Verbania e Domodossola

(ANSA) - VERBANIA, 02 GEN - Inizia domani nel Verbano Cusio Ossola la campagna vaccinale anticovid. Riguarderà per ora solo gli operatori sanitari.

Sono arrivati oggi, scortati dai Carabinieri del Comando provinciale, i vaccini Pfizer-Biontech ritirati dall'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli: domani saranno somministrati ai dipendenti dell'ASL, ai medici di Medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali.

In tutto sono 195 fiale, ciascuna delle quali contiene 6 dosi di vaccino, per un totale di 1.170 somministrazioni.

Le vaccinazioni sono previste all'ospedale Castelli di Verbania e al San Biagio di Domodossola (ANSA).