Covid: Alessandria, vaccino per assessore Servizi Educativi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 GEN - Non è stata scelta per il suo ruolo all'interno della giunta di Alessandra, ma perché è dipendente amministrativo dell'ospedale cittadino. Silvia Straneo, assessore comunale ai Servizi educativi, è il primo componente della giunta di Gianfranco Cuttica di Revigliasco ad essere stato vaccinato.

Lo comunica lei stessa, su Facebook: "Eseguito il vaccino contro il Covid-19. Ringrazio la mia azienda ospedaliera e la collega che mi ha vaccinata. Non ho sentito nulla". (ANSA).