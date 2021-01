Covid: +427 positivi, 3.322 tamponi

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Sono 427 oggi in Piemonte i casi positivi al Covid dopo l'esito di 3322 tamponi, con un rapporto del 12.9%. Undici le vittime, +2904 i guariti. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 182 (-2 rispetto a ieri); negli altri reparti 2.777(- 7).

Le persone in isolamento domiciliare sono 23.063, gli attualmente positivi 26.022. I dati sono dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. (ANSA).