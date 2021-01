Asproflor, nuovo progetto per Comuni sotto i 5000 abitanti

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - L'associazione dei produttori florovivaisti Asproflor lancia con Uncem e Confcooperative 'Vivere in un Comune Fiorito', nuovo progetto dedicato ai Comuni fino a 5000 abitanti che punta in tre anni a far approdare anche queste realtà nel grande circuito dei Comuni Fioriti Italiani.

"Intorno all'idea di far crescere la cultura del verde - spiega il presidente di Asproflor, Sergio Ferraro - si sono raccolti negli anni oltre 2000 Comuni. Da quest'anno abbiamo deciso di mettere a disposizione l'esperienza e i professionisti di Asproflor anche per i piccoli Comuni desiderosi di migliorare il proprio territorio con la bellezza e i colori dei fiori".

"Da dieci anni - sottolinea il presidente dell'Uncem, Marco Bussone - sosteniamo Asproflor e la rete dei Comuni fioriti.

Quest'anno la collaborazione si intensifica grazie alla partecipazione delle comunità che è decisiva".

Per i piccoli Comuni è previsto un percorso di crescita triennale, e non il tradizionale concorso. A tutti verrà consegnato 'l'albero della qualità della vita': un Quercus nelle specie Robur, Cerris o Ilex in base alla latitudine, unitamente a materiale informativo per divulgare l'iniziativa fra i cittadini. I sindaci avranno a disposizione un servizio di assistenza tecnica e di consulenza professionale gratuita online. I Comuni potranno avere inoltre un kit costituito da fiori e piante di particolare interesse e innovative, individuato specificamente per ogni Comune, completato da un substrato per la messa a dimora. Le piante saranno consegnate in vasi biodegradabili. (ANSA).