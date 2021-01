Alessandria, in ex caserma maxi hot spot tamponi rapidi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 GEN - Inaugurato oggi l'hotspot per i tamponi rapidi all'ex caserma Valfrè di Alessandria. "Sono contento - commenta il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - che l'anno nuovo inizi con un'attenzione in campo sanitario. Alessandria diventa luogo importante a livello regionale per lavorare sul tracciamento. Mi auguro che questo modello possa essere impiegato un domani per la distribuzione del vaccino. Ci stiamo attrezzando. La grande sfida del 2021 è questa: risolvere l'enorme problema sanitario".

L'hotspot regionale sarà attivo da martedì 5 gennaio, con una previsione di circa 300 tamponi rapidi al giorno. (ANSA).