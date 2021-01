Capodanno: carabinieri sventano rave party nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Nessun rave party di fine anno in un'area industriale dismessa di Nichelino, nell'hinterland Torinese. I carabinieri hanno fatto saltare i piani a chi aveva già organizzato la festa illegale, intervenendo sul posto e non dando neanche il tempo ai ragazzi di piazzati mixer e casse. Tre giovani sono stati denunciati dopo che avevano tagliato la rete di recinzione della struttura che avrebbe dovuto ospitate la festa. Poi i lampeggianti accessi delle cinque pattuglie intervenute sul luogo hanno fatto da deterrente per chi aveva raccolto l'invito sui social. (ANSA).