Vaccini: 1/o giorno Piemonte, 120 inoculazioni al Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Primo giorno di vaccinazioni anti Covid all'ospedale Mauriziano di Torino, come negli altri hub territoriali del Piemonte dove ieri sono state consegnate 41 scatole di vaccino Pfizer contenenti 975 dosi ciascuna. Nelle stanze 50 e 51 del corridoio Turati, dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni, compreso frigo per la conservazione di eventuali dosi non immediatamente somministrate e carrello emergenza, sono previste per oggi 120 inoculazioni.

Al Mauriziano la popolazione dei possibili vaccinandi - dipendenti e non dipendenti, sanitari e non - è pari a 2.614 soggetti. L'adesione alla campagna è volontaria. La copertura totale, per quanto riguarda la prima somministrazione, è prevista entro il 21 gennaio.

Campagna vaccinale al via anche all'Asl To3: nella giornata di oggi 240 medici, infermieri, operatori socio-sanitari e dipendenti dell'Asl riceveranno la prima dose del vaccino presso le due sedi degli ospedali di Pinerolo e di Rivoli. Sono già partite ieri invece le vaccinazioni alle Molinette, primo ospedale in Piemonte ad effettuare le inoculazioni dopo il Vaccine Day di domenica.

Le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi giorni in tutti gli hub, secondo quanto previsto dal piano nazionale. (ANSA).