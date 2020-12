Maltempo: torna la neve in Piemonte, fino a 1mt sui rilievi

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Torna la neve in Piemonte, con valori attesi tra i 5 e i 20 centimetri in pianura e tra i 50 centimetri e il metro sui rilievi alpini e appenninici. L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emesso una allerta gialla per tutta la Regione, ad eccezione delle zone alpine occidentali.

Il peggioramento è previsto dalla giornata di domani: una vasta saccatura polare, che domina lo scenario europeo, porterà da domani un peggioramento meteo, con precipitazioni nevose su tutta la regione dalle ore pomeridiane, con valori più intensi sui rilievi meridionali. Secondo l'Arpa, un ulteriore peggioramento è previsto per sabato mattina: la quota delle nevicate subirà però un aumento progressivo, dai 200-300 metri del mattino agli oltre 600 metri del tardo pomeriggio, quando i fenomeni si attenueranno. (ANSA).