Capodanno: polizia municipale recupera 107 botti illegali

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Hanno provato per tre volte a vendere botti illegali nel mercato di Porta Palazzo, a Torino, sfuggendo alla polizia municipale. Gli agenti sono comunque riusciti a recuperare 107 fuochi pirotecnici.

Il materiale era disponibilità di due uomini che stavano operando davanti alla 'torre dell'orologio'. Alla vista dei vigili hanno raccolto la merce e si sono dati alla fuga. Poco più tardi ci hanno riprovato per poi fuggire nuovamente, sempre portandosi via i fuochi. La terza volta hanno gettato la merce sotto un'auto, dove è stata ritrovata.

I due sono stati fotografati dagli agenti. (ANSA).