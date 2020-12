Capodanno: Fahrenheit 451 dona cibo e coperte a senzatetto

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Coperte e un un pasto caldo per chi come casa ha solo una strada. Questa notte l'associazione di volontariato 'Fahrenheit 451' ha distribuito generi di conforto ai senza tetto di Torino.

"Periodicamente - spiega l'associazione - forniamo aiuto ai torinesi meno fortunati, ma con l'arrivo dell'inverno e delle temperature più rigide, ormai stabilmente sotto lo zero, abbiamo pensato che qualcosa di caldo da mettere sotto ai denti sia di fondamentale importanza".

Da 'Fahrenheit 451' promettono che le loro uscite continueranno, anche perché sono aumentate le persone che, alla luce della crisi economica, hanno bisogno di questi gesti.

"Continueremo per tutto l'inverno, perché nessuno deve essere abbandonato. Le nostre iniziative, oltre a dare un ristoro e un sorriso ai senzatetto, devono servire da sprone per far sì che chi di dovere si attivi e trovi una sistemazione a queste persone.", conclude l'associazione. (ANSA).