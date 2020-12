Torino: nuovo spazio di socialità vicino a Campus Einaudi

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Una rinnovata area pedonale attrezzata, attenta all'ambiente, con un sistema di raccolta delle acque piovane, che vuole diventare uno spazio di socializzazione per i frequentatori della vicina università e per tutto il quartiere. E' il progetto di riqualificazione di viale Ottavio Mario Mai, accanto al Campus Luigi Einaudi, dove i lavori dovrebbero iniziare nella tarda primavera e terminare per l'avvio del prossimo anno accademico.

Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale insieme a un protocollo d'intesa con l'Università che si impegna, fra le altre cose, a estendere alcuni servizi anche nelle ore serali, per garantire la fruizione in sicurezza dello spazio e valorizzare ulteriormente le potenzialità dell'area. "Viale Mai avrà finalmente una sua identità diventando un nuovo spazio pubblico di aggregazione, relazione e condivisione", sottolinea l'assessore Marco Giusta, mentre il collega Marco Pironti osserva che si tratta di un intervento di "innovazione che ha impatto ambientale sociale ed economico. Inoltre rigenerare un luogo in un momento come questo, restituire il ruolo università a chi non la frequenta è anche questa innovazione". Il rettore Stefano Geuna ricorda che "dialogo con il territorio e università di prossimità sono fra le cifre che ho voluto dare al mio rettorato e questo è un passo in questa direzione.

Un'occasione per le migliaia di studenti che vivono in questo Campus ma anche uno spazio per la cittadinanza".