Sanità, nel VCO i centri regionali per l'incontinenza urinaria

(ANSA) - OMEGNA, 30 DIC - Nel Verbano Cusio Ossola i centri di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell'incontinenza urinaria.

Nell'ambito del progetto per l'attivazione di una rete di servizi dedicati a questa patologia, la Regione ha accreditato la struttura operativa di Urologia e quella di Ostetricia ginecologia dell'ASL VCO quali centri di I e II livello. La Direzione dell'ASL ha espresso "soddisfazione per l'attribuzione di questi centri che sanciscono la qualità dei servizi offerti dalle strutture dirette dal dottor Danilo Centrella e dal dottor Alberto Arnulfo". (ANSA).