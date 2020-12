Iren: 630mln investimenti e 500 assunzioni nel 2020

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Con oltre 630 milioni di investimenti, quasi il doppio rispetto ai 330 del 2017, il 2020 è stato un anno "particolarmente attivo sul fronte industriale ed economico-finanziario" per il Gruppo Irene che, nonostante la pandemia, ha garantito i servizi erogati ad oltre 7 milioni di abitanti attraverso l'attuazione di modalità organizzative flessibili e innovative. Senza fare mai ricorso ad ammortizzatori sociali.

La maggior parte degli investimenti riguarda attività legate alla Sostenibilità, nella logica della 'multicircle economy' definita nel Piano Industriale, che prevede entro il 2025 investimenti per circa 3,7 miliardi, anticipato, a luglio, dall'introduzione di un nuovo logo e una nuova corporate identity per celebrare i primi 10 anni di vita di Iren. Nel 2020 l'azienda ha inoltre realizzato operazioni di M&A per circa 200 milioni di euro, in particolare per l'acquisizione di Unieco Ambiente e I.BLU, realtà che permettono al Gruppo un posizionamento primario nel trattamento dei rifiuti speciali e nel recupero dei materiali della raccolta differenziata.

Confermato il trend positivo delle assunzioni, circa 500 sul territorio nazionale, il 55% dei quali sotto i 30 anni di età, nelle scorse settimane Iren ha concluso con pieno successo l'emissione di un Green Bond di 300 milioni di euro, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato grazie a quattro Green Bond per complessivi 1,8 miliardi di euro. (ANSA).