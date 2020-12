Cuore Bremer, 120 ceste di cibo al suo Brasile

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Il difensore del Torino, Gleison Bremer, non dimentica il suo Brasile. Da oggetto misterioso a punto fermo della squadra granata, il giocatore - su cui diverse società inglesi hanno messo gli occhi - ha spedito 120 cesti di alimenti e beni di prima necessità a Itapitanga. "Orgoglioso di poter contribuire alla mia città natale e restituire ciò che ho ricevuto da bambino", dice il difensore del Torino in una intervista al portale Lance! che pubblica sul suo profilo Instagram.

"So che è ancora troppo poco, ma almeno è qualcosa che può migliorare la fine dell'anno per molte persone - aggiunge Bremer -: viaggio tanto in giro per il mondo a causa del calcio, ma casa mia sarà sempre Itapitanga".

Nell'intervista c'è spazio anche per qualche parola sul momento in granata: "Posso crescere ancora di più e sono fiducioso che qui, a Torino, farò grandi cose - dice - perché ho sempre più fiducia in me stesso. L'anno è stato complicato, se consideriamo la pandemia, ma nonostante tutti i problemi, sono riuscito a crescere. Ho imparato molto dentro e fuori dal campo: mia figlia è nata, ho avuto buona continuità". (ANSA).