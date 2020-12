Covid: Piemonte verso 200mila positivi da inizio pandemia

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Sono 1.084 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, il 5,8 % dei 18.613 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 524, il 48,3 %. L'Unità di crisi regionale ha registrato nelle ultime 24 ore anche 33 decessi, di cui 4 nella giornata di oggi, e 2.239 guariti. Ancora in calo i ricoverati - 192 in terapia intensiva (- 4) e 2.957 negli altri reparti (-72) - le persone in isolamento domiciliare scendono a 27.909.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 199.989 positivi e 7.893 morti, mentre i guariti sono 161.038.

