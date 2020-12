Alla Reggia di Venaria 160 mila ingressi, +6% i follower

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Quasi 160mila ingressi, corrispondenti a 122mila e 99 visitatori, in 177 giorni di apertura e un amento del 6% dell'attività social, con 370 mila followers sui profili dei diversi canali. Si chiude con questi dati il 2020 della Venaria Reale che nei giorni di apertura, nettamente inferiori allo scorso anno a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, ha staccato 159mila 916 biglietti tra Reggia, Giardini, mostre e Castello della Mandria.

A questi numeri si aggiungono quelli del Castello di Moncalieri che, nei 55 giorni in cui è rimasto aperto grazie a una convenzione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, è stato visitato da 2.545 persone. Quanto al mondo social, i follower su Facebook sono stati 302.317, 40.513 su Instagram e 23.847 su Twitter. In calo, invece, gli accessi ai siti Internet: lavenaria.it ha registrato 431.885 utenti (709 mila nel 2019), con quasi 2 milioni di visualizzazioni di pagina, mentre residenzereali.it, gestito da Turismo Torino, ha avuto circa 30mila utenti (52.600 lo scorso anno), con 72.940 visualizzazioni di pagina. (ANSA).