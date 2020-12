Torino recupera Murru, domani doppia seduta al Fila

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Il Torino recupera Nicola Murru: l'esterno difensivo è il primo dei cinque infortunati granata ad uscire dall'infermeria. Già oggi l'ex Sampdoria ha lavorato insieme ai compagni così come Daniele Baselli, entrambi vedono la convocazione per la trasferta di Parma di domenica.

Per Ansaldi, Bonazzoli e Millico, invece, si valuterà l'evoluzione clinica durante l'arco della settimana per poi prendere una decisione definitiva. Intanto, per domani il tecnico Giampaolo ha fissato una doppia seduta di lavoro al Filadelfia. (ANSA).