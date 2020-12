Sci: cdm; slalom Semmering, in testa Shiffrin

(ANSA) - SEMMERING (AUSTRIA), 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 51.09 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Semmering,in Austria. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 51.11 e terza l'austriaca Katharina Liensberger in 51.41.

Solo 6/a in 51.98 la slovacca Petra Vhlova, vincitrice delle prime due gare di slalom e leader della classifica generale di cdm.

Indietro le azzurre nella disciplina in cui fanno più difficoltà. Per l'Italia la migliore è così Federica Brignone al momento 14/a in 53.28. Seguono più indietro - dopo la prova delle prime 34 migliori atlete - Irene Curtoni 19/a in 53.51, Marta Rossetti in 53.84, Lara Della Mea in 54.27 e Martina Peterlini in 54.70. Ha invece inforcato poco prima del traguardo Marta Bassino che stava facendo una buona gara.

Non ha partecipato alla gara l'infortunata austriaca Bernadette Schild la cui assenza ha consentito a Federica Brignone di partire con il buon pettorale 16.

Seconda manche alle 18,30 (ANSA).