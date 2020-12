Kronstadt, da fortezza Russia a centro turistico

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Prevede l'allestimento del più grande museo del mondo dedicato alla Marina Militare, un Oceanario e un museo sottomarino, ma anche porti per yacht e alberghi galleggianti, il progetto di riconversione di Kronstadt. In attesa di ospitare il prossimo salone nautico, non appena la pandemia da Coronavirus lo consentirà, la cittadina base navale di San Pietroburgo è al centro di una profonda riqualificazione.

L'obiettivo è far diventare la città-fortezza costruita dallo zar Pietro il Grande nel 1704 "un vero centro turistico con spazi confortevoli, luoghi di interesse e moderne infrastrutture ricettive", spiega al sito di informazione online specializzato in geopolitica strumentipolitici.it Marika Korotaeva, co-organizzatrice del progetto che coinvolge anche Ksenia, figlia minore del ministro della Difesa Sergei Shoigu.

"Kronstadt merita un'attenzione non inferiore a quella che hanno altre città più popolari in Russia - aggiunge - Nonostante la pandemia e le limitazioni che ne sono derivate, stiamo riuscendo a conservare il passo previsto. Sono già stati consegnati gli impianti della prima fase. Abbiamo aperto un complesso sportivo, che può ospitare fino a 160 bambini, e il un parco storico-museale".

Dell'Oceanario, adatto ai visitatori di tutte le età, è invece prevista l'apertura entro il 2025. "Avrà uuna 'bocca di lupo' trasparente da cui i visitatori osserveranno i mammiferi marini - spiega Marika Korotaeva - e vi saranno anche un centro subacqueo professionale e una postazione sottomarina dotata di una cupola di vetro". (ANSA).