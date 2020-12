'Case ospitanti' da Matera a Saluzzo

(ANSA) - MATERA, 29 DIC - Ci sarà anche la città di Saluzzo (Cuneo), candidata a Capitale italiana della cultura 2024, per la sesta edizione del progetto di trekking fatto in casa "Case Ospitanti" organizzato per il 30 dicembre dall'Ente Parco della Murgia materana. La tappa piemontese coinvolgerà la casa-museo del patriota Silvio Pellico, dove sarà eseguito un programma di musica occitana. All'evento, incentrato sulla accoglienza delle famiglie dei rioni Sassi e del centro storico di Matera (che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura) per promuovere cultura e territorio, parteciperanno gruppi musicali e artisti locali.

Lo ha annunciato il presidente del Parco, Michele Lamacchia, nel corso di una conferenza stampa, al quale hanno preso parte anche alcuni giovani che hanno realizzato una pubblicazione sulla esperienza della passata edizione. (ANSA).