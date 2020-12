Vax Day: Molinette, vaccinata anche addetta alle pulizie

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Alle Molinette di Torino è stata vaccinata contro il Covid anche una addetta alle pulizie dell'ospedale. Si chiama Rosalba Di Salvo, ed è a capo del servizio di pulizie Dussmann, uno dei più grandi provider di multi-servizi privati del mondo. E' stata sottoposta al vaccino, durante il V-Day europeo.

"Li chiamano gli eroi invisibili - sottolineano i datori di lavoro - è quell'esercito di persone che ogni giorno affianca il personale ospedaliero, adoperandosi in maniera instancabile e silenziosa nelle attività di sanificazione e ristorazione.

Sono lavoratori che durante questo difficile 2020 hanno dimostrato una dedizione ammirevole al lavoro, con turni pesanti, l'applicazione alla lettera di procedure ripetitive e complesse, e che devono convivere con la paura del contagio. A ognuno di loro va la nostra riconoscenza".

Dussmann ha attivato una copertura assicurativa contro il rischio da Covid-19 per tutti i 17 mila dipendenti italiani, a integrazione di quella già presente con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le imprese del settore Multiservizi.

(ANSA).