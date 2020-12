Disagi sulle autostrade, code verso la Liguria

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Forti disagi alla viabilità nel Basso Piemonte a causa delle nevicate di queste ore. Code e rallentamenti sono segnalati, in particolare, sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, all'altezza del bivio con la A7.

"Genova è il porto più importante d'Italia, realizza il metà dei traffici del Paese. E' inaccettabile che l'autostrada attraverso cui passano le esportazioni delle aziende piemontesi venga gestita in questo modo", protesta Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti e leader dell'associazione Si Tav SI Lavoro a lungo bloccato questa mattina sulla A26. "Occorre inoltre uniformare il segnale Isoradio - aggiunge - per avere sempre informazioni aggiornate sul traffico".

Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia. (ANSA).