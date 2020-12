Covid: Verbania, carabinieri donano parte tredicesima

(ANSA) - VERBANIA, 28 DIC - Hanno donato una parte della loro tredicesima in solidarietà. Una iniziativa "libera e spontanea", quella dei carabinieri della comando provinciale di Verbania, a favore de "La Cura è di Casa", progetto promosso e condiviso dai Consorzi Servizi Sociali dei Comuni della provincia del Vco.

Il programma offre servizi per la cura e l'assistenza a domicilio ad anziani ancora autonomi ma che mostrano fragilità e hanno bisogno di risposte d'aiuto in base alle proprie esigenze.

L'iniziativa dei carabinieri è stata concordata insieme alla dottoressa Chiara Fornara, Direttrice del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano.

"Questa piccola donazione - spiegano al Comando - vuole essere un segnale di vicinanza alle persone sole". Con questo gesto i carabinieri omaggiano anche la figura di Antonio Carpignoli, scomparso pochi giorni fa a 87 anni: "un uomo che nella realtà di Verbania sarà ricordato, tra l'altro, per aver prestato la propria opera di volontario a favore delle persone meno fortunate". (ANSA).