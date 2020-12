Covid: vaccini, domani in Piemonte altre 40mila dosi

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Altre 40mila dosi di vaccino anti Covid saranno consegnate domani in Piemonte. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute alla Regione, che proseguirà così con la campagna di vaccinazione avviata ieri in modo simbolico. Le 41 scatole di vaccini, ognuna contenente 975 dosi, verranno distribuite agli hub territoriali per il personale di aziende sanitarie e operatori e ospiti delle Rsa. Si tratta di 195 mila persone, 2/3 delle quali hanno già manifestato la volontà di vaccinarsi.

"Riceveremo circa 40 mila dosi a settimana per completare la Fase 1 della vaccinazione - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi -. La macchina organizzativa è già pronta a riceverle ed è stata testata ieri con ottimi risultati". I vaccini "arriveranno direttamente negli hub territoriali - aggiunge Vincenzo Coccolo, commissario dell'Unità di crisi regionale - e la Protezione civile provvederà a consegnare le dosi ai presidi sanitari e alle Rsa".

La Regione, intanto, è al lavoro "con il Ministero della Salute per risolvere a livello nazionale il problema del consenso informato per gli ospiti delle Rsa che non hanno un rappresentante legale, ma sono in una situazione di cosiddetta 'incapacità naturale' - spiega il commissario dell'Area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo -. Il tema è complesso, ma importante". Solo in Piemonte, coinvolge infatti 10 mila persone. "Se la criticità non verrà risolta, non potranno essere vaccinate". (ANSA).