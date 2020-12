Covid: Torino in arancione si anima anche sotto la neve

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Freddo e neve non hanno impedito ai cittadini di uscire di casa per una passeggiata mattutina nel centro storico di Torino nel giorno del ritorno alla zona arancione. Le strade sono state già ripulite dei mezzi del Comune.

Niente più autocertificazione in tasca, negozi, centri commerciali e mercati aperti. Anche se la norma invita ad uscire di casa solo per lavoro o urgenze, sono tante le persone viste in via Roma davanti alla vetrine o dentro i negozi. "Devo cambiare un maglione", spiega una ragazza in piazza Castello, mentre all'ingresso alla celebre pasticceria 'Ghigo' di via Po si è formata una coda di persone aspetta il proprio turno per acquistare la 'Nuvola', il succulento panettone della casa. "Per la troppe persone non eravamo riusciti a prenderlo - confessa un cliente - perché c'erano troppa gente. Oggi festeggiamo mia madre che è guarita dal Covid e che è uscita dall'ospedale".

