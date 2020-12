Covid: sindaco Pragelato, subito ristori se sci non riparte

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Se non c'è certezza sulla riapertura degli impianti, seppur selettivi e selezionati e con norme severe che bloccano all'origine qualsiasi assembramento, è doveroso indicare qual è concretamente il modello 'politico' a cui riferirsi per praticare e percorrere la strada dei cosiddetti 'ristori'. Non si può più procedere nell'incertezza e brancolare nel buio". Giorgio Merlo, sindaco del Comune olimpico di Pragelato (Torino), interviene così nel dibattito sulla stagione dello sci.

"In discussione c'è il futuro e la sopravvivenza di un comparto produttivo che rappresenta un tassello importante per lo stesso Pil piemontese e nazionale - aggiunge il primo cittadino, che è anche assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea -. In gioco non c'è la difesa di uno svago o la rivendicazione di una semplice vacanza, ma il destino, appunto, di un comparto produttivo. Senza indicazioni politiche chiare e rapide, è la stessa economia montana, a cominciare dal territorio della intera Via Lattea, ad entrare definitivamente ed irreversibilmente in crisi". (ANSA).