Covid: Rivetti (Anaao Assomed), inaccettabile medico no vax

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Credo che un conto sia avere dei giusti quesiti, un conto rifiutare il vaccino: essere un sanitario ed essere no vax, con tutto quello che abbiamo visto e vissuto, non è accettabile". Così sul vaccino contro il Covid la presidente regionale di Anaao Assomed, Chiara Rivetti, ai microfoni di Radio Veronica One.

"L'obbligatorietà per il personale sanitario - ha aggiunto - sarà da valutare. Aspettiamo, è una decisione molto complessa sulla quale probabilmente dovranno esprimersi gli ordini dei medici. E' necessaria una maggiore informazione sulle indicazioni del vaccino e sugli eventuali effetti collaterali.

Si dovrà poi rivalutare la questione alla luce di questa maggiore informazione, e credo che a quel punto saranno pochissimi coloro che non vorranno sottoporsi alla vaccinazione". (ANSA).