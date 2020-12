Vax Day: dg Aou Novara, è coronamento grande sforzo

(ANSA) - NOVARA, 27 DIC - "E' il coronamento di un grande sforzo organizzativo, con la Regione in prima linea. Le adesioni alla campagna vaccinale qui sono state molto alte. Per l'Aou di Novara è un privilegio essere stati scelti per questa prima giornata, l'inizio di un percorso che riprenderà già nei prossimi giorni". Così Mario Minola, direttore generale dell'Aou di Novara, tra le prime quattro persone ad essere vaccinate contro il Covid all'ospedale di Novara.

Con Minola sono stati vaccinati per primi a Novara anche una ostetrica, una logopedista e il rettore dell'Università del Piemonte Orientale Giancarlo Avanzi, responsabile della Struttura di chirurgia e medicina d'urgenza. "E' il momento che tutti si rendano conto dell'importanza di vaccinarsi contro il Covid - dice Avanzi -, al momento l'unica arma contro l'epidemia". (ANSA).