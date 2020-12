Vax day anche in Piemonte, Cirio 'speranza parte da qui'

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Sono arrivate di prima mattina all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, a bordo di una Jeep Grand Cherokee dei carabinieri, le 910 dosi di vaccino anti Covid destinate al Piemonte per il Vaccine Day. Sono destinate agli operatori del servizio sanitario regionale e al personale e agli ospiti delle Rsa. Dieci i punti di somministrazione. Ad attendere le dosi l'infettivollogo Giovanni Perri, il primo a sottoporsi alla vaccinazione in Piemonte.

"La speranza riparte da qui. #VDay", scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando l'avvio delle vaccinazioni. "Un po' di luce dopo tanti mesi di buio", aggiunge la sindaca Chiara Appendino. Soddisfatto dell'avvio della campagna in Piemonte, Antonio Rinaudo, commissario dell'area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi regionale e responsabile del piano vaccini: "stiamo andando più che bene - sottolinea - c'è stata una rispondenza massiccia e l'organizzazione è stata quasi svizzera".

"È un inizio simbolico - aggiunge l'assessore alla Sanità della Regione, Luigi Genesio Icardi - domani e dopodomani arriveranno ulteriori 40 mila dosi e cominceremo davvero a vaccinare i nostri sanitari, il personale socio-sanitario e i soggetti più fragili, che sono gli ospiti delle Rsa. Ci stiamo organizzando anche con altri tipi di vaccini. Sarà una campagna vaccinale epocale, ci saranno anche delle assunzioni di personale. Abbiamo di fronte ancora qualche mese di sofferenza - conclude - ma oggi inizia la discesa". (ANSA).