Valle Anzasca protesta, risolvere problemi digital divide

(ANSA) - VANZONE, 27 DIC - "Non è la prima volta che il territorio della Valle Anzasca lamenta la mancata ricezione Internet. Le segnaliamo questo grave inconveniente, sperando che un suo autorevole intervento possa risolvere questa situazione non più sostenibile". Lo si legge nella lettera che Claudio Sonzogni, sindaco di Vanzone con San Carlo, piccolo comune di 384 abitanti della valle Anzasca, ha scritto al prefetto del Vco, Angelo Sidoti, per lamentare il problema dei collegamenti Internet nella valle laterale dell'Ossola.

Durante l'ultima nevicata, a inizio mese, l'intera valle - 5 Comuni, 2.300 abitanti - ha subito un black out delle comunicazioni durato 3 giorni. "I Comuni, le scuole, i cittadini - scrive Claudio Sonzogni - vengono spesso privati di un servizio indispensabile, che di fatto impedisce ai Comuni di operare con efficienza, ai cittadini di svolgere lo smart working, alle scuole la didattica a distanza e alle imprese la loro normale attività. Ma non è accettabile il mancato pronto intervento dopo la segnalazione del guasto. Soprattutto in un momento di lockdown e quando le Istituzioni sottolineano come il digital divide sia uno degli elementi di criticità del vivere in montagna. Le segnaliamo questo grave inconveniente nella certezza che un suo autorevole intervento possa affrontare e risolvere una situazione non più sostenibile". (ANSA).