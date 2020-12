Vax day: in Piemonte 910 dosi, 10 punti somministrazione

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - Sono 910 le dosi del vaccino anti Covid che domani saranno somministrate in Piemonte per il "Vaccine Day". Le prime sono destinate agli operatori del servizio sanitario regionale e al personale e agli ospiti delle Rsa. Dieci i punti di somministrazione. A Torino il primo a vaccinarsi sarà l'infettivologo Giovanni Di Perri, all'ospedale Amedeo di Savoia.

Le 910 dosi arriveranno in 'cryo-box' per consentire il mantenimento della temperatura. Saranno distribuite anche agli ospedali Mauriziano, Città della Salute-Molinette, San Giovanni Bosco di Torino, Maggiore di Novara, Santa Croce e Carle di Cuneo, Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, e nella Casa di Riposo 'Città di Asti', Rsa 'La Residenza di Rodello' a Cuneo, Istituto Gaudenzio de Pagarve di Novara.

Le dosi saranno suddivise in 210 all'Amedeo di Savoia, 80 in ciascuno degli presidi ospedalieri, 70 in ciascuna Rsa. I primi vaccinati saranno tenuti sotto osservazione per gli eventuali effetti collaterali. Dopo venti giorni è previsto il richiamo.

