Variante Gb:Regione Piemonte,test permettono identificazione

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - I test molecolari e antigenici rapidi utilizzati in Piemonte per la ricerca del Covid sono in grado di identificare anche le varianti del coronavirus e sono in linea con le indicazioni dell'Istituto superiore di Sanità.

E' quanto comunica l'Assessorato regionale alla ricerca applicata Covid.

"Alla luce di quanto richiesto dalla nota dell'Iss - afferma l'assessore Matteo Marnati - mi sono immediatamente attivato per verificare, attraverso le nostre strutture, l'eventuale criticità dovuta alla variante del virus. E' stata dunque fatta una pronta valutazione dei reagenti che utilizzano i nostri laboratori, pubblici e accreditati dalla Regione: abbiamo verificato che l'eventuale variante è coperta, perché i reagenti utilizzati, e i test diagnostici acquistati dal Dirmei e dalle Asl piemontesi, prevederebbero già la ricerca di più geni virali. Quindi sono in grado di ricercare tutte le possibili varianti note del Coronavirus".

Marnati annuncia inoltre che, con il consolidamento della collaborazione tra l'ospedale Amedeo di Savoia e l'istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, a partire da gennaio "le varianti del virus potranno essere identificate sia attraverso il sequenziamento dell'intero genoma virale con tecniche di nuova generazione, sia con il sequenziamento mirato su segmenti genici specifici in una casistica di campioni già in corso di selezione". (ANSA).