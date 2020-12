Incendi: a fuoco villa famiglia Montezemolo nel Torinese

Un incendio ha colpito la scorsa notte la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese, dove abita il fratello di Luca di Montezemolo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è propagato dal tetto dell'abitazione. Nessuno dei famigliari dell'ex presidente di Fiat e Ferrari è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Non si esclude, per il momento, che vi sia stato un problema legato alle luminarie per le feste natalizie.