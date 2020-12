Covid non ferma la Cerimonia dei Filippi, si svolge dal 1630

(ANSA) - FELIZZANO, 26 DIC - Con nuove regole e nuovi accorgimenti dovuto al rispetto delle norme anti Covid si è svolta anche quest'anno a Felizzano (Alessandria) la storica Cerimonia dei Filippi, che viene celebrata dal 1630. Due paggetti hanno aiutato il sindaco, Luca Cerri, a togliere le dieci monete conficcate nel cero in chiesa.

L'antico rito dell'offerta dei Filippi d'argento si svolge sempre nel giorno di Santo Stefano, patrono del paese, in ricordo del risarcimento ottenuto dai contadini per il sopruso di un signorotto del luogo che nel 1630 deviò il corso del fiume Tanaro per fare in modo che fossero irrigati solo i campi di sua proprietà. (ANSA).