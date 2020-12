Covid: medico dona portachiavi a pazienti Maria Pia Hospital

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - Un portachiavi colorato a forma di arcobaleno, simbolo del passaggio dal brutto al bel tempo, per portare un po' di speranza tra i malati di Coronavirus. E' il regalo ai pazienti del Maria Pia Hospital, la clinica sulla collina di Torino trasformata per l'emergenza in Covid Hospital, del cardiologo emodinamista Paolo Russo. "Natale è il giorno della famiglia - racconta all'ANSA - Quest'anno non ho potuto pranzare con i miei pazienti, come faccio ormai da anni, ma volevo comunque stare insieme a loro, che sono la mia famiglia".

Acquistati al Sermig, i portachiavi sono stati il pretesto per portare un po' di festa tra i malati, strappando loro un sorriso e, in alcuni casi, anche qualche lacrima. "E' stato emozionante salutarli durante il giro visita e trovare finalmente il tempo di scambiare con loro due parole su qualcosa che non fosse solo la malattia", rivela Russo, che ha regalato il colorato portachiavi anche ai sanitari in servizio. "Questi turni Covid sono un disagio enorme - spiega - sempre in piedi, senza andare in bagno a volte anche per otto ore di fila. Quando togli la maschera sembra di iniziare una vacanza". (ANSA).