Covid: assembramento in Valle Vigezzo, chiuso un bar

(ANSA) - VERBANIA, 26 DIC - Due guide in stato di ebbrezza, una persona segnalata come assuntore di stupefacenti e 4 persone, tra cui il titolare di un esercizio pubblico, sanzionate per violazioni alle norme anti Covid. E' il risultato dei controlli eseguiti a Natale dai carabinieri sul territorio del Verbano Cusio Ossola.

E' a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, laterale dell'Ossola, che i militari hanno notato un assembramento di avventori in un locale pubblico. Il titolare è stato multato e il locale chiuso per 5 giorni. (ANSA).