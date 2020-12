Natale: controlli dei carabinieri in Alta Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 25 DIC - Sono stati intensificati, stamani, i controlli dei carabinieri in Alta Valle di Susa per verificare l'osservanza delle misure anti Covid e le condizioni igienico alimentari all'interno degli hotel e dei bar e ristoranti aperti per l'asporto. Negli interventi sono stati impegnati i militari della Compagnia di Susa e del Nas.

I controlli, nonostante gli impianti chiusi, sono stati effettuati anche sui sentieri innevati di Sestiere (Torino) e nei sentieri fuori pista della zona. (ANSA).