Torino: Izzo sicuro, ne usciremo insieme

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - "Usciremo tutti insieme da questo momento, vedere la sofferenza dei miei compagni mi dà ancora più forza". E' ottimista Armando Izzo nonostante il pareggio di ieri sera col Napoli condanni il Torino a chiudere il 2020 all'ultimo posto in classifica.

Il difensore, autore del gol del momentaneo vantaggio granata, è un giocatore ritrovato per i granata, dopo il difficile avvio che lo ha tenuto a lungo fuori. "Adesso riposiamo qualche giorno e poi lavoriamo ancora più duro", aggiunge su Instragram.

Mergim Vojvoda, intanto, festeggia sui social il riconoscimento di miglior calciatore kosovaro del 2020. "Un grande orgoglio per me essere premiato dal mio Paese - scrive sui social il giocatore granata -: vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo" (ANSA).