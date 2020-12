Natale: Fondazione Forma per il Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Fondazione Forma, nonostante abbia rimandato il consueto appuntamento del Raduno dei Babbi Natale, è rimasta vicino ai piccoli pazienti del Regina Margherita.

Diverse le attività, tutte con un unico obiettivo: sostenere la ristrutturazione del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia dell'ospedale infantile di Torino del valore di un milione e mezzo di euro.

L'appuntamento con il più grande raduno di Babbi Natale mai visto è già fissato per il 5 dicembre 2021. Nel frattempo i volontari della fondazione hanno dedicato alla loro mission 235 ore. Sono 800 i disegni ricevuti per il concorso 'Disegna il Raduno' che saranno pubblicati sul sito di Fondazione Forma nei giorni di Natale. E non è finita qui: per i piccoli pazienti del Regina Margherita sono arrivati 100 video di auguri, da parte di grandi e piccini, che andranno a comporre il video wall, idea di Jacopo Morini. Sono stati acquistati 1.800 panettoni, 1.200 borracce, 800 coperte, 800 torcetti, 150 Babbi di cioccolato, 300 sacchetti di riso e 300 chiavette USB: per un totale di 5.300 doni di Natale distribuiti da Forma. (ANSA).