Fondazione Respiro Libero Onlus per il Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Una struttura capace di offrire strumenti diagnostici ad alta complessità e spazi sempre più funzionali ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La Fondazione Respiro Libero Onlus è impegnata nel raccogliere i fondi necessari all'ammodernamento tecnologico e alla ristrutturazione del reparto di Pneumologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

"Per realizzare il progetto dobbiamo riuscire a raccogliere 2 milioni di euro - spiega Marco Tadolini, presidente della Fondazione - Ad oggi, grazie al sostegno dei nostri principali donatori - GMT Holding, KPMG, Megadyne, Ammega, Codè Crai Ovest, Drew Marine US e Diocesi di Torino - abbiamo già raccolto 800.000 euro. Siamo convinti di poter raggiungere l'obiettivo in tempi relativamente brevi, grazie alla generosità di soggetti istituzionali e privati che apprezzano e condividono il nostro progetto".

Il progetto di Fondazione Respiro Libero Onlus prevede di incrementare le camere da 9 a 13 posti letto attrezzati tecnologicamente per l'assistenza in regime di subintensiva respiratoria. È inoltre previsto il potenziamento del sistema domotico e della comunicazione aumentativa per i bambini disabili, accrescendo l'attenzione data alla rieducazione funzionale con l'inclusione di nuove postazioni di fisioterapia respiratoria. Particolare cura è dedicata anche agli spazi destinati alle famiglie, con posti letto disponibili per i parenti e angoli cucina attrezzati, affinché sia garantita e agevolata la vicinanza ai piccoli degenti. (ANSA).