Alluvione Piemonte: Cirio, bene estensione stato emergenza

TORINO, 24 DIC - L'estensione dello stato di emergenza al Torinese e all'Alessandrino, per i datti causati dall'alluvione di inizio ottobre, "è un passaggio importante che ci permette di ampliare la sfera di coloro che potranno ricevere un sostegno per i danni ricevuti. Non avere questo via libera sarebbe stata una incongruenza". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nominato dal Governo commissario per la ricostruzione.

"Ora ogni attenzione va rivolta, insieme al commissario Borelli, ai lavori di ripristino e a reperire ulteriori risorse perché i danni sono stati enormi e l'investimento economico attuale non è sufficiente per consentire al nostro territorio, ai suoi cittadini e alle sue imprese, di risollevarsi - aggiunge il governatore -. Il Piemonte è abituato a rimboccarsi le maniche e lo ha fatto anche questa volta. Ma adesso più che mai abbiamo bisogno di avere un aiuto forte anche da parte dello Stato".

Con l'estensione dello stato di emergenza il governo ha stanziato 1,2 milioni di euro da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e degli interventi più urgenti. "Siamo soddisfatti ma a fronte di una richiesta di 77 milioni abbiamo avuto disponibilità per 16 milioni: mancano all'appello ancora 60 milioni - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi.

