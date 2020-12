Torino: area ex Gondrand occupata, al via lo sgombero

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - E' iniziato questa mattina a Torino lo sgombero, in via Cigna, degli spazi un tempo occupato da Gondrand. Le forze dell'ordine sono impegnate a liberare lo stabilimento abbandonato da anni e dove vivono da alcune settimane un'ottantina di senza fissa dimora.

La situazione dell'ex Gondrand era stata denunciata dalla Circoscrizione e dall'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che aveva parlato del rischio di un nuovo caso Moi, l'ex villaggio olimpico liberato dopo anni di occupazione.

"Avevamo promesso risposte urgenti sull'occupazione della struttura Ex-Gondrand di via Cigna, fabbrica abbandonata diventata rifugio per spacciatori e teatro di crimini. Così è stato e questa mattina le forze dell'ordine hanno iniziato un'operazione di sgombero della struttura", commenta l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca.

"L'edificio viene liberato oggi e così si evita che l'inerzia finisca per trasformarlo in un nuovo Moi - aggiunge -. Come assessore, ma anche come torinese, il mio ringraziamento per un intervento così celere va al Prefetto, al Questore e agli uomini delle forze dell'ordine e della polizia locale intervenuti per risolvere direttamente la questione. Se si lasciano porti franchi all'illegalità, la criminalità prende il sopravvento. È essenziale vigilare e intervenire rapidamente", conclude Ricca.

