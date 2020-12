Covid: inaugurata stanza abbracci in Rsa di Gattinara

(ANSA) - VERCELLI, 23 DIC - "La stanza degli abbracci rappresenta un'innovazione semplice quanto importantissima, che rende possibile la relazione affettiva tra gli ospiti delle case di riposo e i loro familiari pur garantendo tutte le norme di sicurezza legate al Covid. Da oggi i nostri anziani potranno finalmente riabbracciare i loro cari in totale sicurezza". Lo afferma il sindaco di Gattinara (Vercelli) Daniele Baglione, che questa mattina ha inaugurato la struttura gonfiabile donata dal filantropo vercellese Carlo Olmo alle case di riposo e strutture assistenziali cittadine.

La stessa donazione era stata rifiutata dal Consiglio di amministrazione della casa di riposo di Vercelli per questioni - avevano sottolineato i componenti - legate alla sicurezza.

"Grazie di cuore all'amico Olmo per il bellissimo regalo fatto alle Rsa della nostra comunità - ha aggiunto il sindaco -. Un abbraccio sembra banale, ma in questi momenti è qualcosa di meraviglioso da poter fare". (ANSA).