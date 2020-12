'Capodanno-1', magia diventa digitale dalla Mole di Torino

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Il festival 'Master of Magic Digital Ediction' porta la magia in diretta dalla Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema di Torino per il 'Capodanno -1 Una notte di magia', manifestazione firmata Masters of Magic alla quale tutti potranno partecipare da casa, in diretta streaming, il 30 dicembre dalle 18.

Condotto da Walter Rolfo, ingegnere, coach ed esperto in processi percettivi, docente all'Università di Torino e fra i più importanti studiosi di psicologia applicata e illusionismo, con la regia di Alessandro Marrazzo, l'evento si potrà seguire grazie a un'iscrizione gratuita sul sito www.nottedimagia.it. I partecipanti riceveranno a casa una cartolina che sarà utile durante lo show.

L'iniziativa fa parte del programma Torino Natale Solidale e di Torino Città del Cinema 2020. Tra i partecipanti, l'illusionista Raul Cremona, il mago Jack Nobile, il vincitore di Tu Si Que Vales 2020, Andrea Paris, Flip, Mago Sales, Simon Pierro, Francesco Tesei, Skizzo Davide Niolosi.

A fine serata, fanno sapere gli organizzatori, la cupola della Mole diventerà parte del 'grande prestigio finale'. (ANSA).