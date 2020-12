Turismo: fare il turista a casa propria, ecco Scegli TOrino

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Per cercare di reagire alla crisi economica causata dalla pandemia, e guardare con ottimismo al 2021, il settore turistico-ricettivo lancia 'Scegli TOrino', un pacchetto di offerte nato dalla sinergia tra Federalberghi Torino, Fiavet Piemonte e Gia Piemonte in collaborazione con Ascom Torino.

"L'obiettivo - spiega Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom - è rilanciare il settore partendo dall'unico turismo ora possibile, quello di prossimità. Avevamo pensato a questo progetto per le vacanze di Natale, ma queste ultime chiusure ci obbligano a rimandarlo al 7 gennaio". Al momento sono disponibili 800 camere di albergo, da 3 a 5 stelle, nelle quali si potrà pernottare e consumare una cena gourmet a 75 euro.

"Un prezzo promozionale - aggiunge Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - per lanciare un messaggio di speranza anche ai cittadini che così possono scoprire le bellezze della propria città rimandando il viaggio alle Maldive a quando possibile". I pacchetti verranno venduti dalle agenzie turistiche aderenti a Fiavet Torino e in collaborazione con Gia, l'associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici di Torino. (ANSA).