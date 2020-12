Serie A: Juventus-Fiorentina 0-3

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Fiorentina ha battuto la Juventus 3-0 allo Stadium in un anticipo della 14/a giornata di Serie A, che segna la fine dell'imbattibilità dei bianconeri in questa stagione. Poche ore dopo la sentenza del Collegio di garanzia che ha annullato lo 0-3 a tavolino sul Napoli per la gara non giocata il 4 ottobre scorso, la squadra di Pioli è crollata davanti ai viola. L'espulsione di Cuadrado già al 18', quando la Juve era già sotto 1-0 per la rete di Vlahovic al 3', ha reso complicato il recupero e la Fiorentina ne ha approfittato nella ripresa, allungando grazie all'autorete di Alex Sandro al 31' e al gol al 36' dell'ex Caceres. (ANSA).