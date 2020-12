Musica: 'Colors 2121', stagione Oft è un 'inno alla vita'

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Si intitola 'Colors 2021' e vuole essere "un inno alla vita attraverso il colore e la musica", la prossima stagione concertistica dell'Oft Orchestra Filarmonica di Torino che si apre a gennaio.

"La grave situazione pandemica - dice Michele Mo, presidente e direttore artistico - non ha intaccato il nostro entusiasmo tanto che abbiamo deciso di organizzare ugualmente i nostri nove tradizionali concerti, tutti al Conservatorio. Tempi straordinari richiedono risposte straordinarie, e noi ci siamo organizzati per essere flessibili a secondo di cosa si potrà fare".

Sono state messe a punto due soluzioni: la prima, se le sale da concerto saranno aperte, con due turni in Conservatorio, il lunedì ed il martedì sera; la seconda, se le sale saranno chiuse, con lo streaming.

La stagione, realizzata da Mo con Giampaolo Pretto come direttore musicale e Gabriele Montanaro assistente alla direzione, si apre con Giampaolo Pretto sul podio. Il concerto sarà n streaming. In programma musiche di Franz Schubert, con la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485, e Wolfgang Amadeus Mozart, con la Serenata n. 9 in re maggiore K 320 Posthorn.

